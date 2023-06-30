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НовостиОбщество30 июня 2023 6:11

Сотрудник ТОАЗа Арсен Джалилов стал лауреатом премии «Медиаперсона года»

Его наградили за популяризацию и продвижение спорта среди молодежи региона
Илона МАЙСКАЯ
Торжественное награждение лауреатов премии "Медиаперсона года" прошло в рамках "Белого бала" в Самаре / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Торжественное награждение лауреатов премии "Медиаперсона года" прошло в рамках "Белого бала" в Самаре / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В четверг, 29 июня, в Самаре состоялся «Белый бал» для «Медиаперсон года». Среди номинантов премии медиахолдинга «Комсомольская правда» — люди, о которых за последний год СМИ чаще всего рассказывали в публикациях и эфирах.

Всего номинаций было 15. Все они затрагивают наиболее важные сферы общественной жизни. Одним из лауреатов премии стал сотрудник Тольяттиазота Арсен Джалилов. Его наградили за популяризацию и продвижение спорта среди молодежи региона, а также за поддержку и развитие спортивных федераций.

— Вместе с любой наградой приходят большая ответственность и новые обязательства перед коллегами и всеми, кто помогает реализовывать инициативы по продвижению ЗОЖ и развитию разных видов спорта. Благодаря поддержке предприятия многое уже сделано, еще больше — предстоит, — сказал Арсен Джалилов.

Отметим, лауреат от ТОАЗа возглавляет направление по организации спортивно-оздоровительных мероприятий предприятия. Он ведет активную общественную деятельность. Арсен Джалилов — президент федерации кикбоксинга Самарской области и спортивно-патриотического центра «Арсенал». При его участии в Тольятти прошел первый арт-фестиваль уличного искусства, всероссийский турнир по силовому экстриму, а также забег памяти выдающихся спортсменов региона.

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