В Самарской области определили лучших врачей по итогам работы за 2022 год

Награды вручал министр здравоохранения региона Армен Бенян. Фото: vk.com/minzdrav_63

В четверг, 29 июня 2023 года, были названы победители конкурса «Лучший врач Самарской области» за 2022 год. Состязание проводится с 2017 года. В этом году комиссия определила победителей в трех номинациях: «Лучший врач-терапевт Самарской области», «Лучший врач-педиатр Самарской области», «Лучший врач-акушер-гинеколог Самарской области, работающий в амбулаторных условиях».

– Поздравляю всех победителей областного конкурса врачей и прошу передать слова благодарности вашим коллегам за командную работу. Желаю вам крепкого здоровья и непрерывного совершенствования в профессии на благо наших пациентов, – обратился к виновникам торжества министр здравоохранения региона Армен Бенян.

Он также вручил победителям заслуженные награды – их получили 9 человек. Помимо дипломов, им выплатят денежное поощрение.

Также на совещании были награждены медицинские работники, участвующие в спасении жизней пострадавших в ДТП в феврале 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.