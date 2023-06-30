Мошенники оставили 77-летнюю пенсионерку из Самары без 100 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна жительница Самары стала жертвой мошенников. На этот раз на их уловки попалась 77-летняя заместитель руководителя бюджетного учреждения культуры. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, пенсионерке позвонил неизвестный и представился полицейским. Мужчина сообщил, сотрудники банка разгласили личные данные самарчанки. Чтобы сохранить свои деньги, ей необходимо перевести их на безопасный счет. Женщина поверила мошенникам.

После разговора с ними она взяла кредит на сумму около 100 тысяч рублей и перевела на указанный счет тремя транзакциями. Когда злоумышленники сообщили самарчанке, что на нее все равно оформлен кредит и надо его повторно перекрыть, работник культуры догадалась, что попалась мошенникам. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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