В Самарской области скончался 100-летний участник Великой Отечественной войны Михаил Васильев

За боевые заслуги Михаил Васильев награжден Орденом Отечественной войны. Фото: Александр Живайкин

В Самарской области в возрасте 100 лет ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Михаил Васильев. Об этом сообщил заместитель председателя самарской Губернской думы Александр Живайкин.

Житель Кинеля Михаил Алексеевич прошел всю войну, служил в 10-ом авиационном полку Калининградского и Волховского фронтов. Также он ремонтировал авиадвигатели в тяжелых военных условиях. Ему приходилось участвовать в боях под Ленинградом, на Курской дуге, в Японии.

За боевые заслуги Михаил Васильев награжден Орденом Отечественной войны, юбилейной медалью Жукова «За боевые заслуги», а также медалями «За победу над Германией» и «За отвагу». После войны он работал в лесничестве и принимал активное участие в патриотическом воспитании молодежи.

Так, Михаил Алексеевич встречался с юнармейцами и рассказывал ребятам, как важно быть честным человеком, любить свою Родину и защищать ее. Секрет своего долголетия, участник войны объяснял тем, что всю жизнь старался приносить пользу людям и искренне радовался жизни.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Михаила Васильева.

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