Самарцам придется в течение двух недель мыться в тазиках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары ждет очередное испытание — двухнедельное отключение горячей воды. Подачу ресурса приостановят в понедельник, 3 июля 2023 года. Рассказываем, какие улицы попадут в зону ограничения.

— Запланирован текущий ремонт второй магистрали Самарской ТЭЦ. В связи с этим с 3 по 16 июля 2023 года будет приостановлено горячее водоснабжение в домах и организациях, расположенных в границах проспекта Кирова, улиц Физкультурной, XXII Партсъезда, Свободы, Победы, Каховской, Нагорной, Черемшанской, проспектов Юных Пионеров и Металлургов, улицы Металлистов, — сообщили в пресс-службе самарского филиала компании «Т Плюс».

В рамках ремонта пройдут гидравлические испытания. Теплосети проверят на плотность и прочность повышенным давлением теплоносителя. Жителей города просят в этот период не приближаться к трубам надземной прокладки и тепловым камерам, к местам парения и просадки грунта, а также не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобили и другое имущество.

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