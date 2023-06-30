В Самарской области с 30 июня по 2 июля пройдут рейды ГИБДД

Цель мероприятия – выявление грубых правонарушений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные, с 30 июня по 2 июля 2023 года, в Самарской области пройдут традиционные рейды ГИБДД. Плотность нарядов ДПС будет максимально увеличена. В мероприятии примут участие руководители территориальных подразделений и сотрудники управления Госавтоинспекции. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

– Главной целью рейдов является выявление грубых правонарушений. В их числе – управление транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, превышение скоростного режима, а также нарушение правил маневрирования, – пояснили в региональном ГУ МВД.

В полиции просят граждан соблюдать дисциплину на дороге и быть ответственными.

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