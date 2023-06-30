Глава региона поручил разработать навигатор по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» / Фото: Светлана Осьмачкина

В Самарской области разработают «Навигатор сильных идей». Такое поручение по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» дал губернатор Дмитрий Азаров.

Навигатор создадут в помощь людям, которые хотят предложить свою идею к реализации в муниципалитете, в регионе или стране. Этот инструмент подскажет, куда обращаться и где инициативному жителю окажут поддержку. Его сделают как в электронном виде, так и в формате брошюр.

Напомним, в Самарской области создана инфраструктура поддержки общественный инициатив. Работают ресурсные центры и «Добро.центры». Также в регионе реализуют проект «СОдействие», направленный на поддержку идей жителей. Оказывают помощь и тем, кто готовится к участию в федеральных конкурсах и грантовых программах. Планируется, что «Навигатор сильных идей» объединит накопленный опыт и сможет координировать работу различных институтов по продвижению общественных инициатив.

Еще одно поручение, которое дал Дмитрий Азаров, касается поддержки всех проектов из Самарской области, попавших в топ-100 рейтинга форума «Сильные идеи для нового времени». Некоторые из них уже получают необходимую помощь на региональном уровне.

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