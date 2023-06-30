В Самаре на 10 дней закрыли проезд по Волжскому проспекту

Проезд в районе Жигулевского пивзавода закрыли с 9 часов утра 30 июня 2023 года / Фото: samara.dtp.official

В пятницу, 30 июня 2023 года, в Самаре перекрыли движение транспорта по Волжскому проспекту. Проезд ограничили на десять дней из-за работ по перекладке теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Движение по Волжскому проспекту будет ограничено на участке от Студенческого переулка до улицы Ульяновской до 5:00 10 июля 2023 года, - рассказали в мэрии.

На время проведения ремонтных работ общественный транспорт будет курсировать в объезд. Трассы следования скорректировали для автобусов №№ 11, 61 и 261.

Напомним, с сегодняшнего дня закрыли проезд еще по двум участкам дорог: по улице Гаражной и по улице Мориса Тореза. Там ограничения, введенные из-за перекладки теплотрасс, будут действовать до 5:00 3 июля 2023 года.

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