Известная в Самаре судья Марина Титовец уходит в отставку

Марина Титовец несколько лет проработала в суде Самарского района Фото: Александра БУДАЕВА

Известная в Самаре судья Марина Титовец решила уйти в отставку. В пятницу, 30 июня 2023 года, Квалификационная коллегия судей региона рассмотрит ее заявление о прекращении полномочий. Информация об этом размещена на сайте инстанции.

— Рассмотрение заявления председателя Самарского районного суда Самары Марины Титовец о прекращении полномочий запланировано на 15:00 30 июня 2023 года, — говорится в сообщении.

Напомним, Марина Титовец работает в судебной системе около 20 лет. Она начинала судьей Самарского районного суда. С 2008 года занимала там пост заместителя председателя. Затем она руководила Советским районным судом. Через некоторое время Марина Титовец вернулась в Самарский райсуд — ее назначили председателем инстанции.

Отметим, Самарский районный суд известен тем, что там рассматривают самые громкие аресты. Один из них — дочери экс-мэра Самары Людмилы Тарховой, которую обвиняли в вымогательстве 200 млн рублей у депутата Александра Милеева.

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