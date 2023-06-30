В Самаре виновника ДТП обязали выплатить 300 тысяч рублей сестре погибшего

Пешеход получил сильные травмы головы и внутренних органов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель стал виновником ДТП, в котором погиб мужчина. После вмешательства судебных приставов он выплатил более 300 тысяч рублей сестре погибшего.

— Ранним утром автомобилист ехал в условиях ограниченной видимости и сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Пешеход получил сильные травмы головы и внутренних органов, которые привели к его смерти. Суд признал водителя виновным и обязал компенсировать сестре погибшего моральный вред в размере 310 тысяч рублей. Виновник ДТП не торопился исполнять решение суда в установленный законом срок.

Тогда судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор в размере почти 23 тысяч рублей, взыскание обратили на находящиеся на банковских счетах мужчины денежные средства. Только после этого самарец полностью выплатил компенсацию морального вреда.

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