Стоимость бренда: половина внештатных курьеров считает ношение формы платной услугой для заказчиков

Самозанятые курьеры ответственно относятся к выбору компании, на которую работают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство (82%) самозанятых курьеров считают, что работа в брендированной форме заказчика накладывает на них дополнительные обязательства. По данным исследования* Аналитического Центра Консоль.Про (платформа для работы с внештатными специалистами), каждый второй курьер-партнер популярной компании уверен, что должен получать премию до 25 000 руб. в месяц за ношение брендированной формы или символики компании.

Самозанятые курьеры ответственно относятся к выбору компании, на которую работают: каждый второй (52%) предпочтет сотрудничество с популярными брендами доставки или ритейлерами, а для 17% важно не ассоциироваться с недобросовестной компанией. Абсолютное большинство (77%) курьеров-участников опроса носят или ранее носили брендированную форму компании.

Ношение корпоративной формы требует соблюдения жестких правил компании-партнера, считают 35% опрошенных курьеров. Каждый пятый курьер (18%) в брендированной одежде ощущает себя официальным представителем компании и отмечает пристальное внимание окружающих к себе. Столько же курьеров замечали, что форма влияет на отношение заказчиков к ним –– получатели часто ведут себя требовательнее к курьерам в форме.

Участники опроса, прошедшего среди самозанятых курьеров по всей России, назвали справедливый размер доплаты за ношение бренда и символики компании-партнера. Каждому второму (48%) хватило бы 20% от месячного дохода. При этом почти треть (29%) курьеров назвали справедливым размер заработной платы для доставщика в крупных российских городах в диапазоне от 90 000 до 120 000 рублей. Еще четверть курьеров убеждены, что их труд должен приносить свыше 120 тысяч рублей ежемесячно.

В качестве альтернативного вознаграждения за ношение брендированной формы, пятую часть (21%) опрошенных устроили бы бонусы и льготы от компании-партнера — например, скидки на продукцию, услуги или товары партнеров компании.

Каждый десятый (9%) опрошенный курьер, работающий в статусе самозанятого в РФ, отметил, что ему не хватает признания со стороны компании, чей бренд ему приходится представлять.

Методология

*Опрос проводился в июне 2023 года методом онлайн-анкетирования среди 1144 самозанятых курьеров, осуществляющих работу в крупных городах России с населением более 1 млн. чел.