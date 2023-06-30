В Самарской области продавец овощей и фруктов присвоил телефон третьеклассника

Ученик третьего класса заметил пропажу сотового телефона после уроков. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Камышлинском районе Самарской области у ребенка украли сотовый телефон, который он оставил без присмотра на лавочке. Вором оказался

— Ученик третьего класса после уроков заметил пропажу сотового телефона, который родители подарили ему за прилежное поведение и хорошие оценки. Ранее мальчик оставил его на лавочке, на которой он сидел перед школой, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские увидели на камерах видеонаблюдения, что в тот день недалеко от лавочки остановился легковой автомобиль, из которого вышел мужчина и забрал телефон. Оказалось, что 49-летний машинист общества с ограниченной ответственностью Похвистневского района объезжал магазины, учебные заведения и торговые точки, чтобы продать выращенные овощи и фрукты.

Возле очередной точки из своего списка, он заметил бесхозный сотовый телефон и присвоил его себе. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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