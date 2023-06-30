Жительница Самары сфотографировалась в кителе, в котором погиб ее муж-участник СВО

Наталья смогла принять смерть супруга и теперь продолжает жить за двоих / Фото: vk.com/geroi_samara

В Самаре вдова участника СВО сфотографировалась в кителе, в котором он провел последние минуты своей жизни. На форме прореха — место смертельного ранения. Однако женщина не стала ее зашивать, чтобы оставить острым напоминанием.

— На плече у Натальи китель, в котором погиб ее муж. Она бережно постирала форму, последнюю в жизни супруга. Но порошок не стер его запах. Запах тела и крови, жизни и смерти, — написала на своей странице в соцсети руководитель комитета семей воинов Отечества Самарской области, директор по развитию фонда «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина.

Когда погиб муж, Наталья долго не могла прийти в себя. В большой прорехе, оставшейся на кителе, долго была ее жизнь. Однако она нашла силы выбраться из этой глубокой и холодной дыры. Помогли родные и близкие. Теперь самарчанка продолжает жить, жить за двоих.

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