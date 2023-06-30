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НовостиПроисшествия30 июня 2023 8:27

В Самарской области 66-летний мужчина попал в больницу после ДТП с самодельным минитрактором

Водитель опрокинул транспортное средство
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавшего госпитализировали с травмой головы

Пострадавшего госпитализировали с травмой головы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в четверг, 29 июня 2023 года, в Самарской области произошло ДТП с участием минитрактора. Транспорт опрокинулся, пострадал один человек. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 21:50 на 2,38 километре автодороги «Юмратка - М.Максимкино». 66-летний мужчина ехал на самодельном минитракторе, нарушал правила расположения транспорта на дороге, в результате чего тот опрокинулся.

Из-за ДТП водитель минитрактора получил повреждения – очевидцы доставили мужчину в больницу, куда его госпитализировали с травмой головы. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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