В Гидромете рассказали о погодных аномалиях июля 2023 в Самарской области

В июле в Самарскую область вернется летняя жара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Июль 2023 года в Самарской области будет богат на различные погодные аномалии. Жителей региона ждут сюрпризы как по температуре воздуха, так и по осадкам. По прогнозам синоптиков, второй месяц лета обещает быть жарким.

— По данным Гидрометцентра России, средняя за месяц температура воздуха ожидается 21,5...23,7 градусов. Это на 0,9-1,2 выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков в Самарской области будет меньше нормы, — говорится в сообщении на сайте Приволжского УГМС.

Начнется июль 2023 года в Самарской области с дождей и гроз. Они ожидаются с 1-го по 3-е число. В первый день месяца температура составит 20...25 градусов, а затем воздух прогреется до 24...29 градусов. 4 и 5 июля осадков не будет, регион накроет знойная погода — столбик термометра поднимется до 32 градусов.

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