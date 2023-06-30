В Самарской области водитель Chevrolet Niva устроил ДТП с Renault и отбойником

В результате аварии водителя Chevrolet доставили в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, которая произошла в Самарской области ночью в четверг, 29 июня. На трассе М-5 «Урал» столкнулись две иномарки, пострадал человек.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, ДТП произошло в 2:20 на 1021,5 километре трассы в Красноярском районе. 33-летний водитель Chevrolet Niva ехал со стороны Самары в направлении Тольятти. Он не выдержал дистанцию и въехал в движущийся перед ним Renault Logan, за рулем которого был 66-летний мужчина. После этого Chevrolet отлетел в отбойник.

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet Niva. Его госпитализировали в лечебное учреждение.

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