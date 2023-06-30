В Самаре дерево упало на машину и перегородило трамвайные пути

Дерево рухнуло прямо на проезжую часть Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Днем в пятницу, 30 июня 2023 года, в центре Самары произошло ЧП. На пересечении улиц Самарской и Красноармейской огромное дерево упало и перегородило дорогу.

- Дерево упало на автомобиль Haval и потянуло за собой провода. Дорога и трамвайные пути оказались перекрыты. Трамваи пустили в объезд, - рассказали «КП-Самара» очевидцы.

Информации о пострадавших нет. Сколько времени займут работы по ликвидации последствий падения дерева, пока неизвестно.

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