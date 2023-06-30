В федеральных СМИ рассказали о туристических возможностях Самарской области

Участникам пресс-тура показали природные красоты региона. Фото: туристский информационный центр Самарской области

В июне 2023 года в Самарской области организовали три трехдневных информационных тура для представителей 24 средств массовой информации в рамках госпрограммы. Об этом сообщили в правительстве региона.

Во время них гости региона смогли посетить площадь Куйбышева, музей «Самара космическая», Иверский женский монастырь, драмтеатр, Жигулевский заповедник, Замок Гарибальди и другое.

Участникам пресс-тура показали памятник князю Засекину, «Бурлаков на Волге», монумент Славы, музей АВТОВАЗ, природные красоты Самарской области и смотровую площадку горы Стрельная.

Отмечается, что особое впечатление на гостей региона произвела иммерсивная экскурсия «Путешествие одного пианино». Журналисты топовых СМИ публиковали разные информационные поводы и рассказали про Самарскую область на федеральном уровне.

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