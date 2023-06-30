В Минспорта Самарской области рассказали, как обеспечивалась безопасность на соревнованиях, где погиб триатлонист

Андрей Смагин погиб на соревнованиях по триатлону в Самаре. Фото: соцсети Андрея Смагина

В июне 2023 на соревнованиях по триатлону в Самаре погиб спортсмен из Екатеринбурга. На этих же соревнованиях одному из участников стало плохо на финише бегового этапа – мужчину увезли в больницу на скорой. А на велосипедном этапе один из участников столкнулся с выехавшим на трассу нетрезвым самокатчиком и разбил дорогущий велосипед за 9 тысяч евро. «КП-Самара» направила запрос в Министерство спорта Самарской области и выяснила, как обеспечивается безопасность участников соревнований IRONSTAR.

Как сообщают в правительстве региона, соревнования прошли в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2023 год, утвержденным министерством спорта Самарской области. В соответствии с Положением о порядке проведения культурно-массовых мероприятий на территории городского округа Самара проведение мероприятия было согласовано с Администрацией городского округа Самара и Управлением МВД России по г. Самара. Непосредственное проведение соревнований возлагалось на главную судейскую коллегию, ООО «Архитектура спорта».

- Для обеспечения общественного порядка и безопасности указанного мероприятия был разработан отдельный план, который также был согласован с органами внутренних дел. Безопасность всего мероприятия была обеспечена с помощью частной охранной организации, машин скорой помощи, реанимобилей, медицинских бригад и работы волонтеров. Проход на территорию проведения мероприятия был оборудован рамками металлодетекторов. По информации, предоставленной ООО «Архитектура спорта» требования регламента при проведении соревнований выполнены в полном объеме, - ответили редакции в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» провела свое расследование и выяснила, можно ли было предотвратить трагедии на данных соревнованиях. Профессиональный спасатель из Самары Александр Ушаков, который является ответственным за безопасность международной серии заплывов X-WATERS, рассказал нам, как обеспечивается безопасность на массовых спортивных состязаниях.

За безопасность соревнований ответственность несут организаторы. Обязательно должен быть составлен план безопасности с учетом статистики. Анализируются условия в акватории, особенности погоды, обязательно просчитываются все подъездные пути для машин скорой помощи. В плане указывается не только маршрут движения спортсменов, но и обозначаются наиболее опасные участки, точки установки СМП, резервный финиш на случай форс-мажоров и т.д. Каждому специалисту из службы организаторов надо объяснить, как он должен действовать в той или иной форсмажорной ситуации. Например, на прошлогоднем массовом заплыве X-WATERS у нас дежурили три катера ГИМС, две лодки от МВД, три автомобиля скорой помощи плюс с дополнительными волонтерами, шесть спасательных лодок с резиновым бортом, восемь лодок со спасателями ВСКС и отряда «Рысь», 30 лодок для эвакуации с матросами-волонтерами. Итого: 51 лодка, 3 бригады скорой помощи и не менее 105 человек. Возможно, если бы на заплыве было больше спасателей, триатлонист остался бы жив, - отметил спасатель.