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НовостиОбщество30 июня 2023 9:19

В Самарской области появятся два новых производства и центр здоровья и отдыха

Инвесторы вложат в развитие проектов почти 2 млрд рублей
Илона МАЙСКАЯ
Рабочая группа под председательством главы Минэкономразвития региона Дмитрия Богданова утвердила три заявки от инвесторов

Рабочая группа под председательством главы Минэкономразвития региона Дмитрия Богданова утвердила три заявки от инвесторов

В Самарской области появятся новые производственные предприятия и объект для отдыха и оздоровления. Рабочая группа по рассмотрению перспективных инвестпроектов под председательством министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова утвердила соответствующие заявки от инвесторов. Их включили в повестку очередного заседания совета по улучшению инвестклимата, который пройдет в ближайшее время.

Так, один проект подразумевает возведение производственно-складского комплекса в Красноярском районе. Предприятие займется выпуском строительного оборудования для продажи продукции в РФ и в некоторых странах СНГ. Инвестиции составят почти 800 млн рублей.

Второй проект направлен на расширение действующего производства стройматериалов. Планируется построить новые мощности для выпуска пазогребневых плит, штукатурки, шпатлевки, грунтовки и клея. Сюда будет вложено 585 млн рублей.

Третий утвержденный проект предполагает строительство многопрофильного центра здоровья и отдыха для детей и взрослых. Его хотят возвести в Самаре. В комплекс будут входить гостиница и парковка. Инвестор намерен вложить почти 600 млн рублей.

- Рабочая группа создана для помощи инвесторам в реализации их проектов. К каждому проекту мы назначаем курирующее профильное министерство и персонального ответственного в должности не ниже замминистра. При этом наше Агентство по привлечению инвестиций оказывает всю необходимую поддержку как на этапе реализации инвестпроекта, так и после его запуска, - отметил Дмитрий Богданов.

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