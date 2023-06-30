В Самарской области появятся два новых производства и центр здоровья и отдыха

Рабочая группа под председательством главы Минэкономразвития региона Дмитрия Богданова утвердила три заявки от инвесторов

В Самарской области появятся новые производственные предприятия и объект для отдыха и оздоровления. Рабочая группа по рассмотрению перспективных инвестпроектов под председательством министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова утвердила соответствующие заявки от инвесторов. Их включили в повестку очередного заседания совета по улучшению инвестклимата, который пройдет в ближайшее время.

Так, один проект подразумевает возведение производственно-складского комплекса в Красноярском районе. Предприятие займется выпуском строительного оборудования для продажи продукции в РФ и в некоторых странах СНГ. Инвестиции составят почти 800 млн рублей.

Второй проект направлен на расширение действующего производства стройматериалов. Планируется построить новые мощности для выпуска пазогребневых плит, штукатурки, шпатлевки, грунтовки и клея. Сюда будет вложено 585 млн рублей.

Третий утвержденный проект предполагает строительство многопрофильного центра здоровья и отдыха для детей и взрослых. Его хотят возвести в Самаре. В комплекс будут входить гостиница и парковка. Инвестор намерен вложить почти 600 млн рублей.

- Рабочая группа создана для помощи инвесторам в реализации их проектов. К каждому проекту мы назначаем курирующее профильное министерство и персонального ответственного в должности не ниже замминистра. При этом наше Агентство по привлечению инвестиций оказывает всю необходимую поддержку как на этапе реализации инвестпроекта, так и после его запуска, - отметил Дмитрий Богданов.

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