Вандалы испортили инфраструктуру Грушинской поляны в Самарской области

Организаторы оперативно устранили все разрушения Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Стало известно об акте вандализма, который произошел на Грушинской поляне накануне официального открытия фестиваля. Об этом сообщили организаторы.

– 28 июня на детской площадке была сломана качалка на пружине «Пчелка», а в месте набора воды варварски перерублен шланг. К утру 29 июня все повреждения восстановлены, и фестивальная поляна была готова к встрече гостей, – поделились организаторы фестиваля.

Напомним, в этом году фестивальная поляна встретила гостей в обновленном виде. К юбилейной дате был сделан капремонт и продление знаменитой лестницы, установлены два понтонных моста, приведены в порядок места набора воды и пешеходные тропы. И это – только часть работ. Организаторы позаботились и об удобствах: теперь на поляне можно найти навигацию.

Напомним, фестиваль продлится до 2 июля 2023 года. Добраться на поляну можно на «Грушинском экспрессе».

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