В Самаре автобусы пустили в объезд из-за упавшего дерева на ул. Красноармейской/Самарской

Автобусы пока будут ходить по улицам Льва Толстого и Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 30 июня 2023 года, в Самаре временно скорректировали схемы движения трех автобусов. Их пустили в объезд участка на пересечении улиц Красноармейской и Самарской, где на дорогу рухнуло дерево.

- Автобусы № 11, 34 и 53 направлены по улицам Льва Толстого и Садовой в оба направления, - сообщили в соцсетях представители компании-перевозчика.

Напомним, дерево рухнуло прямо на проезжую часть улицы Красноармейской. Оно потянуло за собой провода. Приземлился зеленый гигант прямо на проезжающую по дороге иномарку. Дерево перегородило почти всю дорогу и трамвайные пути. Из-за этого движение составов по данному участку оказалось парализовано.

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