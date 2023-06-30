В Самарской области иностранца задержали в такси с крупной партией наркотиков

Полицейские задержали иностранца на посту ДПС в Комсомольском районе Тольятти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области гражданин Республики Узбекистан пытался сбыть наркотические средства с использованием IT-технологий. Теперь он предстанет перед судом.

— Мужчина приехал из Узбекистана в Россию в начале 2023 года и снял жилье на территории Самарской области. Единственный кормилец в семье содержал двух несовершеннолетних братьев и больного отца, — сообщили в прокуратуре региона.

В марте он нашел в мессенджере объявление о подработке «курьером» и договорился забирать крупные партии наркотиков, расфасовывать их и организовывать «тайники-закладки» в Сызрани.

Однако полицейские задержали иностранца на посту ДПС КПП «Рубеж» в Комсомольском районе Тольятти. Мужчина ехал из Самары в Сызрань в качестве пассажира такси. В автомобиле обнаружили 5 свертков наркотика, общая масса которого превысила 299 грамм.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет.

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