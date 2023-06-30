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НовостиОбщество30 июня 2023 9:54

Лучших педагогов внесут в кадровый резерв министерства образования Самарской области

Соответствующий приказ подготовили в министерстве
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Процесс пройдет в два этапа

Процесс пройдет в два этапа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сформируют кадровый резерв для работников системы образования. Соответствующий приказ подготовили в министерстве образования и науки региона.

Согласно документации, в резерв войдут педагоги с высшим образованием и стажем работы не менее двух лет. Процесс формирования резерва будет вестись в два этапа. На первом пройдет прием документов от кандидатов, на втором – сам отбор.

Оцениваться будут профессиональные компетенции, знание законов, умение планировать, регулярное повышение профессионального уровня, а также участие в социально-значимых мероприятиях и профессиональных конкурсах.

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