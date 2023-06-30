В Самарской области изменится стоимость проезда в электричке «Ласточка»

В Самарской области утвердили новые тарифы на проезд в пригородных поездах / Фото: t.me/s/kbsh_news

В Самарской области подорожает проезд в скором поезде «Ласточка». Новые тарифы начнут действовать с субботы, 1 июля 2023 года. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

— На участках Самара — Зубчаниновка, Мирная — Самара — Конструкторская, Самара — Конструкторская, Самара — Ягодная устанавливается следующие тарифы при наличном и безналичном расчете: 44 рубля, в пределах первых 10 км пути — 23 рубля, за каждый последующий километр — 2,3 рубля, — говорится в сообщении перевозчика.

Напомним, изменится стоимость проезда и в обычных пригородных поездах. Там будут действовать такие тарифы: 25 рублей, в пределах 10 км пути — 17 рублей, за каждый последующий километр — 1,67 рубля за наличку и 1,6 рубля по карте. Добавим, что стоимость провоза мелких домашних животных, собак и птиц составит 25% от стоимости полного билета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал