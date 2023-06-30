Самарцев приглашают поучаствовать в акции «Выходные с ГТО» 1 июля

Самарцы смогут выполнить лишь отдельные виды испытаний ГТО. Фото: администрация Самары

В субботу, 1 июля, в самарском парке Гагарина дадут старт физкультурно-спортивной акции «Выходные с ГТО». В мобильном комплексе около футбольного стадиона каждый желающий сможет сдать нормативы ГТО по выходным дням с 10:00 до 13:00. Об этом сообщили в мэрии.

Акция будет проходить до 27 августа. Участники с медсправкой и УИН смогут сдать нормативы официально с занесением данных в базу и дальнейшим получением знака отличия «ГТО».

А самарцы смогут выполнить лишь отдельные виды испытаний ГТО. В их числе наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах.

Также горожанам будут доступны сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу/от гимнастической скамьи, рывок гири 16 кг, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег на разные дистанции и др.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (846) 994-37-02.

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