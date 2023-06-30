Самарских детей и подростков бесплатно научат рисовать мультфильмы в онлайн-школе

Онлайн-школа анимации будет работать в течение всего июля / Фото: unsplash.com

В Самарской области детей и подростков приглашают в бесплатную онлайн-школу анимации. Там ребята смогут изучить разные стили и создать своего маскота — цифрового детского помощника в интернете.

Онлайн-школа будет работать с 1 по 31 июля 2023 года в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». Пройти обучение в ней смогут ребята от 11 до 18 лет. Каждую неделю участники будут узнавать новое направление: японское аниме, нормкор, неоавангардизм. Можно будет изучать один арт-стиль или сразу все. После каждого онлайн-урока ученикам нужно будет выполнять практическое задание.

Итоговым заданием станет рисунок маскота — цифрового аватара. Лучшего персонажа, который отберет экспертное жюри, интегрируют в серию мультфильмов о безопасном интернете. Трое финалистов получат приглашения на мероприятия в Москве и в городах-миллионниках. Организаторы обещают оплатить билеты и транспортные расходы.

— Летняя школа анимации поможет юным талантам освоить современные цифровые инструменты для реализации творческих замыслов. А онлайн-формат позволит получать новые знания, оставаясь дома. Надеемся, что наша онлайн-школа станет началом новых достижений, — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

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