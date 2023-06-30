Самарцы смогут принять в конкурсе «Лагерь креативных лидеров»

Самарцев пригласили принять участие в конкурсе Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсе «Лагерь креативных лидеров». Конкурсный набор открыт до 16 июля 2023 года.

По информации пресс-службы проекта «Лагерь креативных лидеров», горожане смогут бесплатно обучиться по программе креативного лидерства. 10 победителей до конца года отправят на образовательные интенсивы в города-лидеры по темпу развития креативных индустрий в стране: Москва, Ульяновск, Тюмень и Красноярск.

Участникам из других городов будут оплачены билеты и проживание. Конкурс является первым этапом федерального проекта «Лагерь креативных лидеров», организованного АНО «Креативные путь».