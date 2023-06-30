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НовостиОбщество30 июня 2023 10:40

В Самарской области в 2023 году увеличили число высокотехнологичных операций для лечения рака легких

На эти цели было направлено дополнительное финансирование
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В этом году планируется более 200 таких операций

В этом году планируется более 200 таких операций

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самарской области увеличили финансирование на проведение высокотехнологичных операций для лечения рака легких. Благодаря этому количество самих операций возросло в два раза. Об этом сообщили в областном Минздраве.

– Если в прошлом году было проведено 103 таких операции, то в этом году запланировано 231. Также более чем в 3 раза мы увеличили число высокотехнологичных операций по профилю «торакальная хирургия». Всего дополнительно выделено более 77 млн рублей для высокотехнологичного лечения заболеваний органов грудной клетки, – рассказал министр здравоохранения губернии Армен Бенян.

Он также напомнил, что в регионе существует хорошая база для ранней диагностики заболеваний. В городские и сельские больницы завезены новые флюорографы, рентген-аппараты, передвижные диагностические комплексы.