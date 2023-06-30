В Самарской области возможны перебои в работе радио и телевидения с 3 по 7 июля

Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время. Фото: Екатерина Романова

В Самаре на следующей неделе могут быть перебои при просмотре телевизора и слушания радио. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ.

В дневное время местные жители могут наблюдать прерывание трансляции или вовсе ее отсутствие. Побыть без привычных радио- и телепередач придется в течение пяти дней. Работы на объектах телерадиовещательного центра региона запланированы на 3, 4, 5, 6 и 7 июля.

С 3 по 6 число жителям регионе не будет доступна часть телеканалов с 10:30 до 17:00. А в пятницу, 7 июля, вещание могут отключить с 10:30 до 15:00.

В РТРС Самарский ОРТПЦ отметили, что на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время.

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