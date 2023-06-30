Волга в Самаре прогрелась до 18 градусов в конце июня 2023 года

В районе Тольятти температура воды составила 20 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что официально купальный сезон открылся 15 июня, Волга у берегов Самары по-прежнему остается холодной. Такие данные в пятницу, 30 июня 2023 года, предоставили в Приволжском УГМС.

– Температура воды в Саратовском водохранилище у берегов Самары составила 18 градусов. Это на 0,7 градусов ниже нормы, – рассказали специалисты.

Аналогичные показатели были зафиксированы на Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти. Там вода прогрелась до 18,9-20 градусов, но также отстает от нормы на 0,7 градусов.

Отметим, что с началом июля в регион вернется теплая летняя погода. В первый день месяца температура составит 20-25 градусов, а затем воздух прогреется до 24-29 градусов. Не обойдется без сюрпризов – в частности, жителей ждут дожди и грозы.

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