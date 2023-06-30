В Самаре придумали минипаром для пешеходов

Аппарат планируется запатентовать и запустить в производство / Фото: пресс-служба Самарского политеха

В Самаре придумали устройство, которое позволит горожанам буквально ходить по воде. Это минипаром, который одновременно напоминает два тренажера: беговую дорожку и эллипсоид. Автор идеи — студентка факультета архитектуры и дизайна Самарского политеха Дарья Кузнецова. Задумка стала основой дипломной работы девушки.

Минипаром предназначен для пешеходов и двухколесных транспортных средств. Судно получилось многофункциональным. На нем можно не только передвигаться по воде. Оно может служить и в качестве тренажера, так как в его работе задействуется мускульная сила.

Дарья Кузнецова рассказала, что в дальнейшем форму минипарома планируется доработать. Механизм хотят сертифицировать и запатентовать как полезную модель. Кроме того, есть планы по запуску собственного бизнеса по производству и продаже аппаратов. Предполагается, что проект сможет способствовать развитию внутреннего туризма.

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