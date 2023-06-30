В Самаре водителя обяжут выплатить 800 тысяч рублей 10-летнему ребенку, получившего травмы в ДТП

Прокуратура направила в Железнодорожный районный суд Самары исковое заявление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районе Самары продолжает расследоваться уголовное дело, возбужденное год назад после наезда электрического велосипеда на ребенка. Прокуратура требует компенсировать моральный вред.

— По неосторожности здоровью 10-летней девочке был причинен тяжкий вред. Так, 22 июня 2022 года водитель электрического велосипеда Eltreco XT 850 NEW сбил маленького ребенка, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Мужчина ехал по проезжей части улицы Революционной со стороны Гая в направлении Мичурина. В районе дома № 77 по Революционной он наехал на девочку. В результате столкновения ребенок получил перелом костей голени со смещением отломков костей.

Прокуратура направила в Железнодорожный районный суд Самары исковое заявление о взыскании с 23-летнего водителя компенсации морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Пока иск находится на рассмотрении.

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