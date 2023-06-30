Суд взыскал более 36 млн рублей с экс-руководителя ФКР Самарской области

Сам Михаил Архипов сейчас отбывает наказание в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вступило в законную силу решение суда о взыскании 36,9 млн. рублей с экс-руководителя регионального ФКР Михаила Архипова. Эта сумма ранее была получена осужденным от подрядчиков в качестве незаконного вознаграждения. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

– Самарский облсуд оставил решение Кировского районного суда без изменения. Постановление вступило в законную силу, – пояснили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, Михаила Архипова признали виновным в коммерческом подкупе. Выяснилось, что бывший глава Фонда капремонта Самарской области требовал «откаты» от подрядчиков, которые планировали заняться ремонтом многоквартирных домов в регионе. Сейчас осужденный отбывает наказание в колонии.

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