Самозанятые производители Самарской области могут регистрировать товарные знаки

Ранее владеть товарными знаками могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Фото: минэкономразвития Самарской области

Самозанятым производителям Самарской области рассказали о возможности регистрировать собственные товарные знаки. Такое право получили с 29 июня пользователи специального налогового режима. Федеральный закон разработало минэкономразвития РФ.

— Регистрация товарного знака является еще одним преимуществом официального статуса самозанятого и работы в легальном поле. В Самарской области зарегистрировано уже более 180 тысяч пользователей специального налогового режима, — рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Нововведение позволит повысить узнаваемость своих брендов на рынке и конкурировать наравне с компаниями и ИП. Ранее владеть товарными знаками могли только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Чтобы получить товарный знак, придется заплатить пошлину в размере от 21700 рублей.

Также новый закон упрощает саму процедуру регистрации товарного знака. Все дело в том, что не нужно будет подтверждать статус ИП или юрлица. Также упрощается переход исключительного права по договору или без него. Условия для развития бизнеса создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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