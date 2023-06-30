В Самарской области нашли нарушения в установке мусорных контейнеров

Иск рассмотрели и удовлетворили Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На территории сельского поселения Старый Маклауш Самарской области провели анализ решения вопросов в области утилизации и сора твердых коммунальных отходов.

По информации прокуратуры Самарской области, на территории села есть 29 контейнеров, 23 из которых установили на грунт, но под ними не обустроили специальную площадку. Данные места не соответствуют установленным правилам. В адрес главы администрации села внесли представление об устранении проблем.

Однако, нарушения не устранили. В связи с этим направлен административный иск, их рассмотрели и удовлетворили в полном объеме. Исполнение взяли на контроль.