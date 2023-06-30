В Самаре на набережной заработала всероссийская ярмарка одежды, текстиля и продуктов

На ярмарке можно купить мед, изделия из кожи, авторские украшения и натуральную косметику Фото: администрация Самары

В Самаре на четвертой очереди набережной заработала всероссийская ярмарка одежды, текстиля и продуктов. Она располагается около монумента «Ладья». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На ярмарку съехались около 30 производителей со всей России. Они привезли в Самару самую разнообразную продукцию: платья из натуральных тканей, изделия из кожи, украшения, постельное белье, мед, орехи, сухофрукты и многое другое. Также жители и гости областной столицы смогут приобрести на ярмарке крымскую косметику или товары для оздоровления, воссозданные по рецептам сибирской травницы.

Ярмарка будет открыта на набережной Волги в течение недели — до следующей пятницы, 7 июля 2023 года. График работы: по будням с 10:00 до 20:00, в выходные с 11:00 до 20:00.

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