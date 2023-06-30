Это удобно: самарцы стали в 10 раз чаще добавлять в мобильные тарифы домашний интернет и цифровое ТВ

Фото предоставлены пресс-службой Теле2.

94% самарцев, которые уже использовали эту возможность, живут в населенных пунктах с численностью от 60 000 человек. При этом жители региона оказались приверженцами традиционного подхода: 70% в качестве способа подключения выбрали салоны связи, где легко уточить детали у сотрудников фирменной розницы. Также проверить возможность подключения и оставить заявку можно на сайте мобильного оператора или в приложении «Мой Tele2», этот способ использовали 30% клиентов. 90% самарцев из трех вариантов скорости домашнего интернета выбрали 100 Мбит/сек, это оптимальный вариант для просмотра фильмов или цифрового ТВ, а также периодической работы из дома в удаленном режиме.

До конца июля абоненты Tele2 получают 3 месяца домашнего интернета и цифрового ТВ в подарок, его легко добавить к своему тарифному плану и оплачивать раз в месяц вместе с абонентской платой Tele2. Доплата за подключение в Самарской области составляет от 450 рублей в зависимости от выбранной скорости. С четвертого месяца она будет списываться вместе со стоимостью тарифного плана, проводить отдельные платежи не нужно.

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