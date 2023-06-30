В Самарской области кофейный аппарат выдал девушке напиток с тараканами

Женщина обнаружила насекомых в своем напитке. ФОто: "Главный по новостям Тольятти"

В городе Тольятти Самарской области женщина нашла в своем напитке тараканов. Местная жительница купила кофе в аппарате.

Судя по информации, опубликованной в социальных сетях, женщина купила себе кофе в торговом центре «Славянский». После оседания пенки на поверхность выплыли сразу несколько тараканов.

- Хорошо, что без крышки, и не пью горячий. Подождала, когда остынет и осядет пенка, - написала в социальных сетях жительница.

Пользователи остро отреагировали на данную публикацию. О том, будут ли решать проблему специалисты – пока неизвестно.