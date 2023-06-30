Дмитрий Азаров принял участие в совещании по развитию завода «Салют» в Самаре

Глава региона проводит регулярные встречи на самарских предприятиях ОПК, чтобы обсудить с их руководителями актуальные вопросы / Фото: Светлана Осьмачкина

В пятницу, 30 июня 2023 года, в Самаре на площадке завода «Салют» прошло заседание совета корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) под руководством гендиректора Бориса Обносова. Участие в нем принял губернатор Дмитрий Азаров. На совещании обсудили дальнейшее развитие оборонного предприятия: исполнение обязательств в рамках госзаказа, выполнение плановых работ по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации производственных мощностей.

Дмитрий Азаров осмотрел обновленные заводские цеха и пообщался с сотрудниками предприятия. Также он поблагодарил Бориса Обносова за внимание к трудовому коллективу и за вклад в развитие «Салюта». Отметим, губернатор регулярно проводит встречи на самарских предприятия оборонно-промышленного комплекса. На них он обсуждает с руководителями компаний актуальные вопросы, планы развития, а также вопросы оказания поддержки.

Напомним, «Салют» входит в число производителей ОПК России. Сейчас завод занимается выпуском элементов комплектующих изделий для головных предприятий КТРВ. Он специализируется на механической обработке и сварке металлов, а также на механосборочных работах.

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