В Самаре холодную воду могут отключить 6 и 7 июля 2023

Самарцев просят заранее запастись водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на следующей неделе жители нескольких домов могут временно остаться без холодной воды. Это связано с проведением плановых работ на сетях водоснабжения, сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».

Так, в четверг, 6 июля 2023 года, с 9:00 до 17:00 не будет ХВС на улице Орловской, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 22, 22а, 24, 26. Воду отключат для замены врезки водопроводной линии диаметром 110 мм.

В пятницу, 7 июля 2023 года, приостановят подачу ресурса в одном из частных секторов города. С 9:00 до 17:00 не будет холодной воды в домах на улицах Ижорской, Призаводской, Рельефной, Прожекторной и Лужской. Жителей просят заранее сделать запас воды.

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