В Самаре местные жители украсили фасад дома мозаикой из крышек

Жители украсили фасад. Фото: Юрий Мамаев

В Самаре местные жители продемонстрировали новый вид ЖЭК-арта. Горожане украсили фасад здания мозаикой из крышек.

Судя по опубликованным кадрам в социальных сетях, пользователи обнаружили картины на одном из зданий по улице Губанова. В комментариях самарцы искренне радуются такому искусству, некоторые интересуются, сколько же времени пришлось копить для создания картин.

- Сколько же художнику пришлось выпить ради высокого искусства… Величие, - шутят горожане.

Напомним, также недавно в городе создали эко-лавку из переработанных отходов. Она расположена возле ТЦ «МЕГА».