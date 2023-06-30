В Тольятти назначили нового главу следственного отдела по Автозаводскому району

Жора Алекян работает в следственных органах с 2016 года Фото: СУ СК по Самарской области

В следственном отделе по Автозаводскому району Тольятти произошли кадровые перестановки. Там сменился руководитель. Подразделение возглавил капитан юстиции Жора Алекян.

- Жора Сейранович назначен на пост руководителя следственного отдела по Автозаводскому району Тольятти приказом председателя Следственного комитета России, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области в четверг, 29 июня 2023 года.

Жора Алекян работает в следственных органах с 2016 года. Занимал должности следователя, старшего следователя, следователя по особо важным делам межрайонных следственных отделов. С 2020 года был заместителем руководителя следственного отдела Отрадного. С сентября 2022-го исполнял обязанности главы следственного отдела Кинеля. Теперь он будет трудиться в Автограде.

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