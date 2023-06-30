В Самарской области построили три площадки ГТО

В регионе появились новые площадки ГТО. Фото: Департамент информационной политики

В Самарской области ежегодно открывают новые спортивные площадки и стадиону. В этом году завершили строительство трех площадок ГТО.

По информации пресс-службы-правительства Самарской области, в июне в селе Красный Яр прошла церемония открытия площадки ГТО. Ее возвели в рамках реализации национального проекта «Демография». Также площадки открыли в Сызранском и Волжском районах. С 2019 года в регионе построили 24 площадки ГТО. С их появлением самарцы смогут заниматься спортом возле дома и готовиться к сдаче нормативов.

Площадки доступны для всех желающих. Также на них можно проводить официальное тестирование.