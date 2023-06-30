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НовостиОбщество30 июня 2023 14:34

Многие самарцы не доверяют психологам

Специалисты провели опрос среди населения
Алена ПРОВКИНА
Большинство самарцев не доверяют свои проблемы специалистам

Большинство самарцев не доверяют свои проблемы специалистам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители не доверяют свои проблемы психологам. Горожане приняли участие в опросе.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, доверить решение своих психологических проблем специалистам готовы только 12% респондентов. При этом, опыт обращения за помощью к психологам есть у каждого шестого жителя областной столицы. 11% опрошенных считают консультации полезными, 4% - бесполезными. Также аналитики отмечают, что женщины чаще мужчин обращаются к психологам – 18% и 11% соответственно.

О доверии к специалистам говорят только 25% горожан, о недоверии – 44%. Опрошенные моложе 34 лет готовы положиться на рекомендации психологов.