В Самаре мошенник получил социальные выплаты на поддержку малого бизнеса

Мужчину признали виновным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенник получил социальную выплату. Злоумышленника задержали.

По информации прокуратуры Самарской области, местный житель два года назад подал пакет документов для получения денежной выплаты на поддержку малого предпринимательства. При этом, горожанин обещал начать деятельность в сфере грузоперевозок и покупке грузового автомобиля. Мужчине перевели выплату в 250 тысяч рублей, но не сделал то, о чем обещал.

Подсудимый признал вины и раскаялся в содеянном. Злоумышленнику назначили штраф в 6 тысяч рублей и планируют взыскать причиненный материальный ущерб. Приговор суда еще не вступил в свою законную силу.