Губернатор Самарской области поздравил «Транснефть – Приволга» с 70-летием

Глава региона вручил награды сотрудникам. Фото: Юлия Рубцова

В Самарском академическом театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею компании «Транснефть – Приволга». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил предприятие и коллектив со знаменательной датой. Глава региона также вручил награды сотрудникам компании.

- Очень рад, что имею возможность сегодня поздравить «Транснефть-Приволгу» со славным 70-летним юбилеем. Историю компании формировали люди, люди выдающиеся. И я в первую очередь с этим юбилеем хочу поздравить, конечно, ветеранов предприятия - тех, чьими усилиями создавалась здесь мощь нынешней «Транснефти». Доброго вам здоровья, и спасибо, что вы все это сделали для всех нас! От всей души, конечно, поздравляю весь славный коллектив «Транснефть-Приволги»! – отметил глава региона.

Компания является дочерним предприятием ПАО «Транснефть». Штаб-квартира «Транснефть-Приволга» находится в Самаре. Целью предприятия стало обеспечение бесперебойной транспортировки трети всей добываемой в стране нефти. Благодаря сотрудничеству региона с предприятием, компания ежегодно вкладывает в губернию значительный объем инвестиций.