В Самаре планируют отключить горячую воду до 16 июля 2023 года

Возобновят водоснабжение 16 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о временном отключении горячей воды. Подачу ресурса остановят 3 июля, а возобновят 16 июля 2023 года.

В областной столице проведут ремонт второй магистрали Самарской ТЭЦ. Водоснабжение остановят в домах, расположенных в границах улиц: Физкультурной, проспекта Кирова, XXII Партсъезда, Свободы, Победы, Каховской, Нагорной, Черемшанской, проспектов Юных Пионеров и Металлургов, улицы Металлистов, отмечают в пресс-службе компании «Т Плюс».

На участках проведут гидравлические испытания, а также проверят теплосети на плотность и прочность повышенным давлением.