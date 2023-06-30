В Самаре горожанам рассказали о дождливых выходных 1-2 июля 2023 года

В город придет дождливая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты изучили данные метеонаблюдений. Горожанам рассказали, какая температура будет в выходные 1-2 июля 2023 года.

По информации «Яндекс Погода», в субботу в областной столице ожидается небольшой дождь, облачно с прояснениями, средняя температура составит +21 градус. Скорость ветра – 4 метра в секунду. В воскресенье, 2 июля, будет облачно, температура воздуха поднимется до +24 градусов.

При этом, среди городов-миллиоников самая теплая погода ожидается в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Волгограде, Омске, Ростове-на-Дону - +27…+30 градусов. Напомним, в начале июля областную столицу накроют сильные магнитные бури.