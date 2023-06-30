В Самаре проведут проверку по факту продажи территории санатория вместе с жилым домом

Следователи проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре проведут доследственную проверку по фату продажи территории санатория. Нарушены права жильцов многоквартирного дома.

По информации СУ СК России по Самарской области, в эфире одной из программ стало известно о продаже территории санатория вместе с жилым домом. Новые владельцы участка заставляют жильцов многоквартирного дома покинуть свои жилые помещения. Помимо этого, сообщают, что территория пансионата относится к культурному наследию.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Следователи установят и изучат все обстоятельства происшествия.